Cagliari-Juventus, Thuram e Yildiz dal 1'. Probabili formazioni e orario tv

, 22 febbraio 2025 -si sfidano alla Unipol Domus nel Sunday Night. I sardi dopo la vittoria col Parma e il pareggio di Bergamo con l'Atalanta cercano altri punti salvezza e un risultato di prestigio contro i bianconeri. I ragazzi di Thiago Motta, reduci dalla cocente eliminazione dalla Champions League, cercano invece di mettere in fila la quarta vittoria consecutiva in campionato per mantenere il quarto posto, attualmente condiviso con la Lazio. I precedenti In Serie A solamente il Milan (47) ha vinto più partite contro ilrispetto alla Vecchia Signora (45); il bilancio dei piemontesi è completato da 28 pareggi e 12 successi sardi. Rossoblù e bianconeri hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A, dopo cinque successi di fila della, e solo una volta hanno impattato almeno tre match di fila nella massima serie, tra il 1990 e il 1992 (serie arrivata a cinque).