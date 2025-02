Ilmessaggero.it - Cagliari-Juventus: dove vederla in tv e streaming, formazioni ufficiali e orario

Leggi su Ilmessaggero.it

Ladeve dimenticare in fretta la delusione per l'eliminazione in Champions League e nella 26a giornata di Serie A affronta ilall'Unipol Domus. I bianconeri sono reduci.