Juventusnews24.com - Cagliari Juve, Thiago Motta prepara un po’ di turnover: due cambi di formazione sono già certi. Chi giocherà

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24un po’ diper la trasferta di domani sera in Sardegna: duedigià. ChiArchiviata la dolorosa eliminazione in Champions League per mano del Psv per lantus è già arrivato il momento di pensare al, con la sfida in programma per domani sera alla Unipol Domus.In vista di questo matchun po’ di, anche tenuto conto dei tanti impegni ravvicinati tra Champions League, campionato e Coppa Italia. Si caldano per una maglia da titolare sia Yildiz che Thuram, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.com