Juventusnews24.com - Cagliari Juve, l’emergenza infortuni rilancia questo bianconero: farà coppia con lui in quella zona di campo! Scelta obbligata

di RedazionentusNews24, la difesa bianconera è un po’ ridotta all’osso, specie per vie centrali. Thiago Motta ha un’idea precisa per tamponare l'”emorragia” Thiago Motta non deve solo leccarsi le ferite per l’eliminazione prematura dalla Champions League per mano del PSV. A poco meno di 72 ore dal tracollo di Eindhoven, l’allenatore italo-brasiliano deve cercare di preparare al meglio, sfida che può segnare un passaggio importante per il percorso verso la riconferma nella prossima edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie attraverso la Serie A. Questa sfida, però, verrà giocata all’insegna di una nuova emergenza difensiva. L’o di Renato Veiga rinnovadifensiva. L’idea per mettere una pezza a questa situazione è affidarsi a Lloyd Kelly.