Juventusnews24.com - Cagliari Juve, con che maglia scenderanno in campo domani i bianconeri? La scelta è ufficiale – FOTO

di RedazionentusNews24, la società bianconera ha svelato con qualeinsul terreno di gioco dell’Unipol Domus per affrontare il: la decisione è, 23 febbraio 2025 alle ore 20:45 laaffronterà ilper il match valevole la 26^ giornata di Serie A. In occasione della sfida, che si terrà all’Unipol Domus, ihanno deciso con qualescendere in. La prossima sfida incon la seconda? #pic.twitter.com/Uauytod7Gi—ntusFC (@ntusfc) February 22, 2025Si tratta dellagialla, che ihanno sfoggiato in più occasioni. Non ultima quella che causato l’eliminazione dalla Champions League già ai playoff contro il PSV.Leggi suntusnews24.com