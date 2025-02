Leccotoday.it - Cade sul Grignone e rischia la vita: recuperato con l'intervento dell'elicottero

Leggi su Leccotoday.it

Grande spavento nella tarda mattinata di oggi, sabato 22 febbraio, in prossimitàa cima del. Erano infatti circa le 12.30 quando la centrale operativa di Areu ha ricevuto la segnalazione del 112 per la caduta di un escursionista di 33 anni in prossimitàa vetta del