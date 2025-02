Ilrestodelcarlino.it - Caccia al bottino pieno per mantenere i playoff

L’Ancona cerca una vittoria per archiviare definitivamente i tre ultimi risultati, il pari di Sora, il ko col Teramo e il pari di Civitanova, e per rimettersi in corsa all’inseguimento di chi le sta davanti. Con l’obiettivo dialta l’attenzione e sfruttare ogni occasione possibile, nelle ultime dieci giornate di campionato, per migliorare la propria posizione in classifica, dando soddisfazioni ai propri tifosi e onorando sino in fondo il campionato. Che sia una stagione di transizione non significa che l’Ancona non possa provare a vincere i. Il primo obiettivo, naturalmente, è quello di consolidare la propria posizione e avere la certezza di parteciparvi. Ma questa squadra, quando gioca al massimo delle proprie possibilità, se da un lato è vero che non ha mai vinto contro nessuna che le sta davanti, dall’altro è pur vero che non ha mai demeritato.