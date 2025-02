Lanazione.it - Burlamacco grida la sua emozione. Presentato il manifesto del 2026: "Girerà le fiere per attrarre turisti"

Leggi su Lanazione.it

Non siamo ancora neppure al giro di boa dell’edizione di quest’anno, e la Fondazione ha già tirato fuori ilper il. "Ci siamo portati avanti – spiega la presidente Marialina Marcucci – perché i tour operator hanno bisogno di tempo per organizzare la promozione della manifestazione e della città. Abbiamo deciso di mandare allenon solo le date, ma anche unche racconti il nostro Carnevale". L’opera è firmata dall’artista Noah Cooper (nella foto) che ha deciso di rendere omaggio al retroterra artigianale del Carnevale di Viareggio: una dozzina di figure lavorano tra giornali, colla e pennelli (e con i caschetti protettivi, tanto per non farsi mancare il messaggio sociale) per realizzare un gigantescocon le fattezze di un bambino cheal mondo la sua felicità.