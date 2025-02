Ilrestodelcarlino.it - Buoni di investimento prescritti. Il tribunale condanna Poste Italiane

Due fratelli erano andati a incassare alcunipostali del padre, ma gli era stato risposto che erano scaduti e che non avrebbero avuto nulla. Ma loro si sono rivolti ale sono riusciti a ottenere quello che gli spettava. I due, pensionati di Matelica, nel 2023 si erano ritrovati alcunisu cui il padre nel 2000 aveva investito piccole somme. "I– spiegano gli avvocati Marco Massei e Gabriele Pacini – non presentavano né la data di scadenza, né l’interesse maturato. I fratelli si sono presentati allo sportello per incassarli, ma hanno scoperto che eranodi durata di 6-7 anni, e che dopo dieci anni, nel 2016, si erano. Dunque non avrebbero riavuto le somme investite dal padre". Dal 2000 infatti,indicava scadenza e tassi di interesse deinon nei titoli, ma in un altro documento, il foglio informativo.