Romadailynews.it - Buon compleanno Elia Giora, Antonio Moscatello, Antonio Razzi…

Leggi su Romadailynews.it

Razzi,, Luca Marchegiani, Raniero La Valle, Bachisio Bandinu, Maurizio Blondet, Mago Forest, Maurizio de Angelis, Gianni Ippoliti,Catania,Marano, Simona Tagli, Joaquin Cortès.Oggi 22 febbraio compiono gli anni:, giornalista, scrittore;, esploratore; Raniero La Valle, giornalista, politico; Ferruccio Alessandri, fumettista; Alfonso Pontrandolfi, politico; Bachisio Bandinu, antropologo, giornalista, scrittore; Arnaldo Mazzanti, scultore, pittore.Inoltre, festeggiano il: Giovanni Frau, linguista; Maurizio Blondet, giornalista, scrittore; Bernardino Busi, ex calciatore Brescia, allenatore; Maria Teresa Giaveri, scrittrice, traduttrice, accademica; Concetto Scivoletto, politico; Ottavio Alfieri, cardiochirurgo; Maurizio de Angelis, cantautore, compositore, arrangiatore; Andrea Valcarenghi, editore, scrittore;Razzi, politico; Rosalba Bongiovanni, attrice, doppiatrice; Gianni Ippoliti, conduttore tv, attore, scrittore; Rita Calderoni, attrice;Catania, attore, doppiatore; Franco Baraldi, rugbista, dirigente; Fabrizio Passarella, artista; Damiano Morra, ex calciatore Catania, Olbia, allenatore;Marano, manager, politico, dirigente Rai; Nadia Pinardi, oceanografa; Roberto Incontri, ex calciatore, fisioterapista.