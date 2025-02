Ilfattoquotidiano.it - Bulgaria, protesta dell’estrema destra per l’entrata nell’Eurozona: vernice rossa, uova e bombe carta contro il palazzo dell’Ue

Manifestanti di estremasono scesi oggi, sabato 22 febbraio, in piazza a Sofia, in, e hanno vandalizzato ildella Commissione Ue, incendiando il portone di ingresso, lanciando, petardi ee imbrattando i muri con della. La polizia è intervenuta per allontanare i manifestanti dall’edificio, mentre grazie all’intervento dei vigili del fuoco sono state domate le fiamme. I partecipanti all’azione dihanno scandito gli slogan “Dimissioni” e “No all’euro”. I circa 1000 nazionalisti sono sostenitori del partito anti-euro Revival (Vazrazhdane), contrario all’ingresso del Paesee all’adozione dell’euro prevista per il 2026.“Sono qui per difendere lae il popolo bulgaro” ha detto Kostadin Kostadinov, il leader di Vazrazhdane, ai cronisti ribadendo la richiesta di un referendum popolare sul tema dell’adesione alla zona euro.