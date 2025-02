Ilfattoquotidiano.it - Bufera sui vip e lo screening da 2.500 euro al San Raffaele. Ricciardi del Movimento 5 Stelle: “Pubblicità ingannevole”. L’ospedale: “No, tutto corretto”

Nelle scorse settimane diversi esponenti del mondo dello showbiz hanno condiviso sui social uno scatto fatto al Sandi Milano. In particolare, per citarne alcuni, Sfera Ebbasta, Rosa Chemical, Shade e Baby K hanno invitato a fare una scansione del corpo completo a pagamento a 2.500. Apriti cielo. L’iniziativa è stata criticata da numerosi follower, essendo una iniziativa sanitaria privata e non pubblica di un certo costo. Inoltre in messaggi mancava l’hashtag #adv che identica i messaggi pubblicitari sui social.Cos’è il Full Body Scan – Come si legge sul sito delil Full Body Scan “è un esame avanzato sviluppato dall’Unità di Radiologia di Imaging Avanzato per la Medicina Personalizzata delSandi Milano, che permette di scansionareil corpo ad alta risoluzione in soli 30-35 minuti, senza l’uso di radiazioni ionizzanti o mezzi di contrasto.