Quotidiano.net - Btp Più, raccolta boom. Aumentano i tassi

Leggi su Quotidiano.net

Accoglienza positiva per il primo Btp Più, che raccoglie 14,9 miliardi di euro dai risparmiatori retail. Alla chiusura del collocamento il Mef ha comunicato idefinitivi, alzando la cedola per i primi 4 anni dal 2,8% al 2,85% e quella per i restanti quattro dal 3,6 al 3,7% alla luce di "condizioni di mercato" che nell’ultima settimana hanno visto i rendimenti dei bond apprezzarsi sensibilmente. Nell’ultima giornata, chiusa ieri alle 13, il titolo ha raccolto altri 1,1 miliardi, attraverso la sottoscrizione di poco meno di 40mila contratti che hanno portato il totale a quota 451.831, con un taglio medio di circa 33 mila euro. L’esito del collocamento conferma l’apprezzamento dei piccoli risparmiatori per i Btp Valore, cioè quella famiglia di titoli, di cui fa parte anche il Btp Più, riservati esclusivamente al retail.