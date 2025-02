Isaechia.it - Brunori Sas svela che un Big di Sanremo 2025 non lo conosceva e l’aveva scambiato per un direttore d’orchestra: ecco di chi si tratta

Leggi su Isaechia.it

Sas è stata la rivelazione (per chi ancora non lo) dell’ultima edizione del Festival di. Terzo classificato alle spalle di Olly e Lucio Corsi, il cantautore e polistrumentista calabrese grazie alla kermesse canora ha finalmente raggiunto con la sua musica la massa, diventando – finalmente – un volto nazional popolare.A quanto pare però, nonostante i sold out, i sei album in studio, le due targhe Tenco, e le colonne sonore scritte per alcune pellicole cinematografiche,Sas non sarebbe stato riconosciuto nemmeno da uno dei Big di.A rivelarlo il cantautore nel corso di un’intervista a Propaganda Live. Ai microfoni di Diego Bianchi,Sas ha raccontato che Tony Effe, il rapper romano in gara con Damme na mano, avrebbe addiritturail collega per un