Brini cambia la Fermana. E fa le prove anti Chieti

Seduta tecnica alla Cops per lasotto un sole primaverile ein vista deldi domenica prossima. L’attenzione è massima perché bisogna invertire la rotta dopo le tre sconfitte consecutive ma farlo in casa dei neroverdi di Daniele Amaolo non sarà impresa semplice. Abruzzesi in campo con il 3-5-2, stesso modulo utilizzato dal Notaresco e che ha dato molto fastidio domenica scorsa, immaginiamo non sarà semplice neanche affrontare Vutah e compagni. Proprio lo spauracchio maggiore sarà l’attaccante albanese-belga, una garanzia assoluta in categoria che domenica ha piegato il Teramo a domicilio con due suoi gol. Al suo fianco un Ceccarelli che non ha bisogno di presentazioni avendo vissuto stagioni da protagonista anche in Serie B. In mediana Donsah e Forgione, poi Salto, Di Filippo e Della Quercia dava Mercorelli.