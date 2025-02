Ilfogliettone.it - Brignone non smette di stupire, trionfo nel gigante di Sestriere

Leggi su Ilfogliettone.it

Federicanondi. Nonostante l’influenza che l’ha costretta a fermarsi dopo i trionfali Mondiali di Saalbach, nonostante la stanchezza accumulata, la campionessa valdostana ha regalato al pubblico delun’altra performance stratosferica, conquistando la 33esima vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera. Un successo che arriva nella prima gara da campionessa del mondo, dimostrando ancora una volta di essere una delle sciatrici più forti e determinanti del circuito.Una vittoria che vale doppioQuella di oggi non è solo una vittoria in più nel palmarès di, ma unche assume un significato particolare. Dopo i giorni di malattia e di forzata inattività, Federica è tornata sulle nevi con la grinta e la determinazione che la contraddistinguono, regalando una lezione di sci a tutte le avversarie.