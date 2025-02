Ilfattoquotidiano.it - Brignone no limits: bis in gigante al Sestriere. Goggia rimonta quasi miracolosa: chiude 4°

Federicaè senza limiti. La sciatrice valdostana fa il bis inalconquistando la seconda vittoria nel giro di 24 ore che le permette di allungare in classifica generale di Coppa del Mondo. Grazie a una seconda manche strepitosa, l'azzurra ha recuperato tre posizioni rispetto al quarto posto della prima frazione riuscendo are davanti a tutte. L'Italia è andata a un passo da una storica doppietta perché Sofia, dopo una prima discesa incerta, ha disputato una seconda parte di gara al limite della perfezione che le è valsa lafino al quarto posto superata solo dall'altra azzurra, dall'elvetica Lara Gut Behrami e da Alice Robinson.Articolo in aggiornamento