Oasport.it - Brignone-Gut, è scontro diretto totale nel gigante di Sestriere: distacco risicato e tanti punti in palio

Leggi su Oasport.it

Federicasvetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino con 170 lunghezze di vantaggio nei confronti di Lara Gut-Behrami. L’azzurra ha operato un micidiale allungo dopo la vittoria ottenuta nel primosu, visto che la svizzera è uscita dal tracciato durante la manche d’apertura: la fuoriclasse valdostana ha portato a casa 100mortiferi, mentre l’elvetica ha marcato il primo zero di questa annata agonistica e si è così creato un solco importante in graduatoria.Il secondonella località piemontese avrà un peso enorme nella lotta per la Sfera di Cristallo. Dopo la prima manche le due atlete sono distanziate da appena sei centesimi: Gut-Behrami è seconda a sei centesimi dalla neozelandese Alice Robinson,è quarta a 12 centesimi dall’oceanica.