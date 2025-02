Ildifforme.it - Brignone fa il bis e vince anche il 2° gigante del Sestriere!

Leggi su Ildifforme.it

Federicacompie l'ennesima impresa e va are il secondodel. Per lei è il successo numero 34 nella Coppa del Mondo che le permette di allungare in classifica generale. Ottimo risultato per una rediviva Sofia Goggia, 4° al traguardoL'articolofa il bis eil 2°del! proviene da Il Difforme.