Agi.it - Brignone concede il bis, vince il secondo slalom gigante al Sestriere

Leggi su Agi.it

AGI - Federicail bis vincendo anche ildi Coppa del mondo al. L'azzurra, quarta dopo la prima manche, ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami e la neozelandese Alice Robinson. Stupenda quarta Sofia Goggia capace di risalire tredici posizioni nella seconda manche., 34 anni, valdostana, sulla pista 'Giovanni Alberto Agnelli' ha ottenuto una stupenda doppietta in pieno stile Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, presenti nel parterre. Federica con una magistrale seconda manche ha ottenuto la vittoria numero 34 in carriera e il 79esimo podio. 'Fede', campionessa mondiale in carica di, con 16 successi inha superato Tomba. L'azzurra dopo le due manche ha fermato i crono su 2'08"81 lasciandosi alle spalle Gut-Behrami di 77 centesimi e Robinson di 79.