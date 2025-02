Lanazione.it - Bretella nord. La ’fattibilità’ in Commissione

GROSSETOSono anni che il pensiero di un collegamento fra Grossetoe la Castiglionese fa vociferare e sperare tanti in una fattibilità. Per capirsi, il collegamento farebbe da congiunzione tra la strada Grosseto(che porta all’Aurelia da appunto via Aurelia) e via Castiglionese, lì dove c’è proprio il Quarto Stormo Caccia. Ieri mattina nella sala del consiglio comunale in Municipio è stato fatto forse un primo passo con la presentazione della formalizzazione del passaggio dello studio di fattibilità per la realizzazione del tracciato relativo alla. "Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna (foto) e il presidente della Provincia Francesco Limatola - di un passaggio importante che vede una piena sinergia tra Comune, Provincia e altri fondamentali realtà come il Consorzio di Bonifica e il Genio Civile.