Ilrestodelcarlino.it - Bretella, il Comitato scrive al ministro Salvini: "Ritiri il bando per la concessione A22"

IlNoalper le Infrastrutture Matteoe alle altre istituzioni in gioco chiedendo "un radicale ripensamento sull’opportunità di mantenere in atto ildi Gara predisposto per l’assegnazione delladella A22, che così formulato porta ad una valutazione complessiva negativa". Il ‘casus belli’ sono i ricorsi depositati al Tar del Lazio contro il. "Comprendiamo la paura e il disorientamento che i ricorsi hanno causato a istituzioni e associazioni di categoria sia nel comparto ceramico che in quello interessato al tracciato cispadano dove, imprudentemente, si era brindato alla sicura vittoria della gara da parte di Autobrennero e all’altrettanto sicuro avvio imminente dei lavori die Cispadana autostradale, e ribadiamo –l’associazione – come la costruzione delle infrastrutture, rappresentano una sciagura per la salute delle popolazioni, per i rischi idrogeologici e per il futuro eco-sostenibile ed efficiente della mobilità di merci e persone".