Bresh, disponibile in digitale "Creuza de ma – live version" con Cristiano De André

GENOVA – Dopo l’emozionante performance che, uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione, eDehanno regalato sul palco del Teatro Ariston nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, èin“CRÊUZA DE MÄ –”, cover del brano di Fabrizio De. Pensata inizialmente per la sola esibizione durante la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2025, a grande richiesta ladi “CRÊUZA DE MÄ” diDearriva finalmente sulle piattaforme digitali, grazie all’affetto e al sostegno che il pubblico ha dimostrato nei confronti di questa speciale reinterpretazione del capolavoro di Faber.È in radio “La tana del granchio”, il singolo con cuiè stato per la prima volta in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.