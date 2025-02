Sport.periodicodaily.com - Brescia vs Sudtirol: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre sono in lotta per evitare la retrocessione, per cui sono pronte a darsi battaglia per conquistare una vittoria che sarebbe vitale.vssi giocherà domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi sono reduci dalla sconfitta sul campo della capolista Sassuolo interrompendo la mini striscia positiva di un pareggio e una vittoria. La truppa di Maran ha 29 punti in una posizione a metà tra i playoff e playout, ma il vantaggio sulla zona retrocessione è soltanto di una lunghezza.Gli altoatesini stanno invece attraversando un ottimo momento di forma con tre vittorie nelle ultime 4 partite che hanno regalato punti preziosi in ottica salvezza.