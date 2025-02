Ilrestodelcarlino.it - Brescello, incendio distrugge casolare in ristrutturazione

(Reggio Emilia), 22 febbraio 2025 – Un furiosoè divampato in uninsituato in via Viarolo, alle porte del centro abitato di. Nella tarda serata è stato segnalato il fuoco che aveva già avvolto l’edificio, di proprietà di una giovane coppia residente nel Mantovano, che era in fase di cantiere per la. Nel momento in cui è divampato il rogo non c’erano attività di cantiere in corso. Sono stati alcuni residenti in zona a notare fiamme e fumo, dando l’allarme al 115, facendo intervenire in forze i vigili del fuoco giunti da Reggio, Guastalla, Sant’Ilario, dal distaccamento volontari di Luzzara con autobotti e autoscala. Parte dell’edificio, in particolare una parete, ha ceduto sotto l’effetto dell’. Solo nella notte è stato possibile completare le operazioni principali di spegnimento.