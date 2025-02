Ilgiorno.it - Brera dipinge le stanze del Besta: dinosauri e pianeti lecca lecca per far sognare i bambini malati

Milano – C’è una bambina che dorme sulla schiena di un azzurrosauro e ce n’è un’altra che cavalca una gallina; i suoi amici un topo, un pesce, un coccodrillo in un universo in cui isono, mentre in un’altra stanza un universo parallelo, con tanto di alieno, fa sfondo a un astronauta con i capelli rossi che tutti hanno già ribattezzato “Sinner”. Siamo all’Istituto Neurologicodi Milano, precisamente al dipartimento di Neuroscienze pediatriche, circa settecento ricoveri e circa ventimila prestazioni all’anno perche, spiega la dottoressa Giovanna Zorzi che lo dirige, per metà arrivano da fuori Lombardia, a cercare diagnosi e terapie avanzate contro epilessia, tumori cerebrali, malattie neurodegenerative e neuromuscolari, condizioni neurologiche rare. Quattro unità pediatriche con 18 posti di degenza e il day hospital con altri sei letti: sono ledi questi due piani, i cui corridoi erano già illustrati con pesci e scimmie da antichi studenti di, ad aver avuto in dono, con la collaborazione della Fondazione Mariani, sedici grandi opere a parete create apposta da dodici giovani artisti che frequentano oggi la Scuola di pittura dell’Accademia.