Bergamonews.it - Brembate Sopra e i suoi 7 fratelli piangono Gloria: “Ha lottato fino all’ultimo, era lei a dare forza a noi”

di. Si è spenta venerdì mattina all’ospedale Papa Giovanni, circondata dall’amore della sua grande famiglia: mamma Cosimina, papà Giuseppe e isetteRimedio aveva solo 26 anni. E ne aveva ancora meno quando, a 16, scoprì di avere una malformazione artero-venosa, una patologia congenita che avrebbe irrimediabilmente cambiato la sua giovane vita. “Soffriva, ma nonostante tutto era lei che davaa noi” racconta emozionata la sorella maggiore, Giulia.La prima diagnosi nel 2014. Negli anni seguenti la malattia se ne era rimasta tutto sommato in silenzio,al 2020, quando un’emorragia cerebrale ha colpito per la prima volta. “Eravamo in piena emergenza Covid – ricorda Giulia -. Mia sorella era stata ricoverata a Brescia, perché a Bergamo non c’erano posti letto.