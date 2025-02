Quotidiano.net - Braccio teso dell’ex guru di Trump. Il delfino di Le Pen annulla il discorso. Il Pd: "Ora rinunci anche Meloni"

AllegrantiSteve Bannon e, prima ancora, Roberto Vannacci sono troppo persino per Jordan Bardella, che pure non è esattamente un rappresentante dell’avanguardia liberal-democratica. Il presidente del gruppo dei Patrioti per l’Europa al Parlamento Ue, di cui fa partela Lega, non ha gradito ildel principe delle tenebre, Bannon, alla convention del Cpac (Conservative Political Action Conference) in corso a Washington. Al punto tale che ha deciso di abbandonare l’incontro: "Mentre non ero presente nella sala, uno dei relatori, si è permesso, per provocazione, un gesto facente riferimento all’ideologia nazista", ha detto Bardella, presidente di Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. Da lì la "decisione immediata" dire l’intervento. I nazisti dell’Illinois, per dirla con i Blues Brothers, insomma, non piacciono nemmeno agli eredi diretti del Front National.