Bove emoziona | Rientro? Ecco come stanno le cose non escludo che…

di RedazioneEdoardotorna a parlare dopo il triste malore nell’ultimo Fiorentina Inter, bellissime parole del talento toscano, le dichiarazioniIl centrocampista della Fiorentina Edoardoin una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato della possibilità di tornare a giocare dopo il triste malore accusato nella gara contro l’Inter. A seguire alcune delle sue parole.SUL– «Se si decide di mantenerlo, in Italia non potrò giocare: qui da noi la salute viene prima dell’individuo, e non sto dicendo che sia una regola sbagliata. Ma all’estero sì, praticamente ovunque. Gliel’ho detto, il calcio è troppo importante per me, non posso permettere a me stesso di mollare così. Io ci riprovo, senza ombra di dubbio. Vedrò anchestarò: se avrò paura, se non sarò tranquillo.