Borussia M'Gladbach-Augsburg, il pronostico di Bundesliga: piace la combo con il multigol

Il campionato diè finalmente arrivato alla 23ª giornata e dopo l’incredibile vittoria del Friburgo sul Werder Brema, è tempo di concentrarsi su un’altra sfida che potrebbe regalare forti emozioni agli appassionati. Alle ore 15:30 del 22 febbraio andrà in scena la sfida traMonchengladbach e, due squadre che si trovano a soli 6 punti di differenza e che lottano per obiettivi stagionali diversi.Monchengladbach-, come arrivano le due squadre al match Ilarriva da 4 risultati utili consecutivi di cui tre vittorie ed un pareggio contro l’Eintracht Francoforte. Adesso la zona Europa è ad un solo punto di distacco e le possibilità degli uomini di Seoane si fanno sempre più concrete. La fase difensiva dei bianconeri è piuttosto collaudata, così come l’attacco che ha concretizzato 9 reti nelle ultime partite.