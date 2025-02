Borse di studio studenti ITS, domande entro il 24 febbraio

Leggi su Orizzontescuola.it

Fino alle ore 12 del 242025, è possibile presentare domanda per partecipare al bando INPS destinato all’assegnazione didiper glifuori sede iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’anno 2024. In totale, verranno erogati 120 contributi, ciascuno del valore di 4.000 euro.L'articolodiITS,il 24