Borghi su Inter-Feyenoord | Molto passerà dal match col Napoli!

Stefano ha commentato i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, con l'Inter che dovrà affrontare il Feyenoord di Robin Van Persie. IL RAGIONAMENTO – Così Stefano a Sky Sport sulla sfida tra Inter e Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League: «L'Inter deve mantenere le sue convinzioni. Si tratta una delle squadre più forti d'Europa, è lei il problema degli altri, anche se passa da un periodo in cui queste certezze si sono incrinate. Molto dipenderà, comunque, anche dal confronto col Napoli che sul piano psicologico potrà avere un'incidenza significativa. In questa sfida, puoi rilanciarti o entrare ufficialmente nei dubbi. Ma anche un'Inter dubbiosa avrebbe i favori del pronostico contro il Feyenoord».