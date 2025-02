Internews24.com - Bologna Inter Primavera 0-3: quarto successo consecutivo per i nerazzurri che calano il tris!

di RedazioneAppuntamento alle ore 13 per, la sfida valevole per il 27° turno di campionato: seguila live con noiTutto pronto per, la sfida del 27° turno del campionato di1 avrà inizio alle ore 13. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.CRONACA1? Calcio d’inizio!30? Gara che fatica a decollare, con iche faticano a trovare spazi negli ultimi venti metri45? Fine primo tempo.0-046? INIZIA IL SECONDO TEMPO!47? Si sblocca il match! Topalovic con destro potente dal limite porta in vantaggio i61? Battimeli da sinistra calcia sulla rete esterna63? Quieto va sulla sinistra e crossa al centro, trovando la deviazione del portiere rossoblù 70? L’RADDOPPIA! Lavelli con un veloce tap-in nel cuore dell’area capitalizza al meglio il corner perfetto di Topalovic75? Ravaglioli conclude con un tiro a giro dal limite che finisce fuori77? Altro gol dell’! Idilagano e chiudono definitivamente il match: Cocchi con un sinistro chirurgico dai venti metri trova la gioia del gol.