Inter-news.it - Bologna-Inter Primavera 0-3, pagelle: Topalovic favoloso! Non l’unico

L’vince contro ilcon il risultato di 3-0. Lukainventa e sblocca la partita, Matteo Cocchi tira fuori una perla. Ledel match. Zamarian 6.5: Solo una parata importante nel primo tempo, ma decisiva per i tre punti perché tiene la parità nel momento di maggiore equilibrio.– DIFESAAidoo 7: Un treno che si distingue da quelli in Italia, perché non arriva mai in ritardo. Devastante in fase offensiva, nel primo tempo èche si rende pericoloso.Re Cecconi 6.5: Sicurezza, tranquillità, leadership per il vecchio terzino diventato ormai difensore centrale a tutti gli effetti.Maye 6.5: Torna in campo dal primo minuto e non fa rimpiangere capitan Alexiou. Basta questo con il clean sheet per il voto più che positivo.