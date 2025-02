Inter-news.it - Bologna-Inter Primavera 0-0 al 45?, tutto bloccato: serve concretezza!

Leggi su Inter-news.it

Il primo tempo ditermina 0-0. Poche emozioni da entrambe le parti, con i nerazzurri più vivi ma troppo poco concreti in questa ventisettesima giornata di Serie A.L’INIZIO – Dopo l’ottima risposta nell’ultima gara contro il Monza, la squadra di Andrea Zanchetta torna in campo per la ventisettesima giornata di campionato.inizia con un ritmo alto e aggressivo per entrambe le formazioni. Una serie di errori dagli ultimi metri impediscono ai nerazzurri di concretizzare la serie di chance create. Inizia al 10? Cocchi, con un cross indirizzato sul secondo palo fuori mira. Prosegue al 12? Berenbruch che, servito da Quieto dalla sinistra, spreca in area di rigore con un destro calciato male. Al 22? l’rischia qualcosa di troppo: Topalovic, ultimo uomo, perde il pallone lasciando spazio aperto ad Addessi.