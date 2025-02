BollettePichetto | aiuti ai più fragili

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.10 "Stiamo valutando tutta una serie di norme"da inserire nel Decreto legge che martedì sarà in Cdm, per calmierare i prezzi dell'energia, e "spetterà al ministro dell'Economia Giorgetti verificare la loro fattibilità sotto il profilo economico.Posso dire che interverremo per dare una mano ai".Così il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin in un'intervista a La Stampa. In caso di accordo di pace, "si potrebbero riaprire molti tavoli, dalla ricostruzione dell'Ucraina alla riapertura di scambi" con la Russia,dice Pichetto.