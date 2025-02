Lanazione.it - Bollette, aumento del 20%. Boom di richieste di aiuto. Nel 2024 erogati 111mila euro

sempre più pesanti con il nuovo anno. Le associazioni dei consumatori hanno stimato undi oltre il 20% in più rispetto allo scorso anno per le forniture di gas e luce. Una conferma di questa situazione – e della conseguente difficoltà di tante persone a far fronte alle spese domestiche – arriva dall’associazione Insieme per la Famiglia, istituita dalla Diocesi di Prato per sostenere i nuclei familiari nel momento del bisogno, non solo con aiuti economici, ma anche con percorsi di accompagnamento mirati. Nel novembre 2022 fu lanciata la campagna "Bolletta sospesa" con l’invito del vescovo Giovanni Nerbini rivolto alla città a donare un contributo per aiutare i meno fortunati a pagare le utenze. L’iniziativa era inserita all’interno del fondo del Buon Samaritano, creato durante la pandemia, sempre dall’associazione Insieme per la Famiglia e dalla Caritas diocesana, per aiutare coloro che avevano perso il lavoro a causa delle restrizioni da Covid.