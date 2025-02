Brindisireport.it - Bmw in marcia va a fuoco: paura sulla superstrada

BRINDISI - Una Bmw inè andata in fiammestrada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, in prossimità della Cittadella della ricerca, in direzione del capoluogo adriatico. È quanto accaduto questo pomeriggio, sabato 22 febbraio 2025. Coinvolta una sola persona occupante dell'auto.