Blocco social per i minorenni? Impossibile riuscire a garantirlo c’è un primo esempio

Nei Paesi dove è vietato accedere ainetwork per i minori di 13 anni, la realtà racconta tutta un’altra cosa rispetto alle normeÈ sempre lo stesso scenario: si cerca di proteggere i più piccoli da un mondo digitale che, invece di unire, sembra separarli sempre di più. Le piattaforme, concepite per collegarci, oggi rischiano di lasciare i bambini soli con una rete di regole troppo fragili. La questione, di per sé, non è nuova, ma un recente rapporto dell’ente di controllo sulla sicurezza online ha evidenziato una situazione che, purtroppo, non si risolve con semplici normative.per i, c’è un– Cityrumors.itIn particolare, i dati rivelati dimostrano che l’80% dei bambini, nella fascia tra gli 8 e i 12 anni, utilizza quotidianamente inetwork.