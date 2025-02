Ilrestodelcarlino.it - Birre artigianali, diminuiscono le accise

Un quinto della birra artigianale italiana nasce nelle Marche, regione dove si producono circa 500mila quintali di orzo e che da qualche anno si è affacciata al luppolo. Una regione del buon bere non solo per il vino, dunque, ma dove la filiera agricola nel tempo si è arricchita del settore brassicolo. Parliamo di una produzione di circa 100mila ettolitri di birra artigianale l’anno che poggia su 48 realtà tra microbirrifici e brew pub, locali che vendono la birra prodotta in autonomia. Quasi un 46% è un birrificio agricolo (che utilizza oltre la metà di materia prima di coltivazione propria). Ben al di sopra della media italiana (25%) e non è quindi un caso che Coldiretti e Consorzio Birra Italiana abbiano scelto Frontone per organizzare l’importante seminario dal titolo “Leagricole delle Marche“ che ha fatto il punto anche alla luce delle novità legislative recentemente introdotte.