Biotecnologie Gps Intelligenza Artificiale | così la digitalizzazione sta cambiando l' agricoltura nel mondo

Dal monitoraggio delle colture assistito dall'ai trattori autonomi, la tecnologia digitale sta ridisegnando l'. Ad analizzare il trend mondiale ed europeo ci ha pensato il Consiglio europeo che pochi giorni fa ha pubblicato un report sullainintitolato "From screens to fields: how digitalisation is transforming agriculture".Il processo diinDa quando il gps è stato adattato dall'uso militare all'tre decenni fa, aprendo la strada a innovazioni come i droni, i sensori e l'analisi dei dati, le tecnologie digitali hanno costantemente trasformato l'. Il processo è ampio e in crescita e sta offrendo nuove opportunità soprattutto per quanto riguarda il prendere decisioni basate sui dati e la gestione intelligente delle aziende agricole.