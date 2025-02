Ilfattoquotidiano.it - Bimbo morto a Marsa Alam, l’avvocata della famiglia: “Aneurisma cerebrale, ospedale senza attrezzature”

Mattia Cossettini era unin perfetta salute. “Nessun tumore al cervello e nessuna infezione da polmonite batterica, come erroneamente riportato dalla Direzione Sanitaria del Mar Rosso. Mattia èper un’emorragia causata da une si esclude con certezza – spiegaMaria Virginia Maccari, che assiste i familiari del bambin di 9 annimentre si trovava in vacanza a– la predi altre patologie concomitanti. Questo è quanto emerge dopo l’esame effettuato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine”. Il piccolo aveva avuto un malore dopo una gita in barca, era stato curato per un colpo di calore ma la situazione era velocemente peggiorata.“Mattia era felicissimovacanza e fino a quella tragica escursione in barca non aveva manifestato alcun sintomo, nemmeno un raffreddore.