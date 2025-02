Quotidiano.net - Bimbo di 9 anni morto in Egitto, autopsia: “Nessun tumore, lo ha ucciso un aneurisma cerebrale”

Roma, 22 febbraio 2025 - Mattia Cossettini èper un'emorragia causata da un(Tra le ipotesi iniziali). Questa la causa del decesso del bambino 9che si era sentito male a Marsa Alam, località balneare egiziana sul mar Rosso, ed era poi spirato il 6 gennaio in ospedale. Il padre Marco Cossettini, friulano 41enne di Tavagnacco, in provincia di Udine, con la madre Alessandra Poz, avevano denunciato "un ospedale per modo di dire, si è perso un bel po’ di tempo a intervenire", mentre la direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso, aveva ribattuto: “Il piccolo aveva unal cervello precedente al ricovero”. Niente di tutto ciò, hanno reso noto, per il tramite dell'avvocato Maria Virginia Maccari, i genitori di Mattia Cossettini: "al cervello ea infezione da polmonite batterica, come erroneamente riportato dalla Direzione sanitaria del Mar Rosso.