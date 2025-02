Fanpage.it - Bimbo di 9 anni morto a Marsa Alam, l’autopsia: “Non aveva un tumore al cervello, ucciso da un aneurisma”

Lo scorso 6 gennaio a, in Egitto, il piccolo Mattia C., 9, non èper unale nemmeno per un'infezione da polmonite batterica. A causarne il decesso è stata un'emorragia seguita a un aneurisma cerebrale. È quanto emerso dall'autopsia. I risultati sono stati resi noti dai genitori del bambino e l'esame è stato effettuato dall'AOU di Udine.