Bimbo cade mentre scia. Portato al Meyer con Pegaso. Tanti interventi sulle piste

Abetone, 22 febbraio 2025 – Incidenti abbastanza imporma, fortunatamente risolti senza troppi danni alle persone, anche se qualche momento di paura c’è stato quando, nelle prime ore del pomeriggio, quasi contemporaneamente unotore cinese di trent’anni e uno di sette sono caduti in pista, il primo sulla Selletta e il bambino sulla Riva. La sorte peggiore è toccata al bambino che ha riun trauma facciale a seguito della caduta dovuta alla perdita del controllo degli sci e, forse, una certa mancanza di esperienza. Infatti alcuni testimoni dell’incidente avrebbero rilevato che il giovanissimo non apparisse particolarmente sicuro e forse si è fidato troppo di se stesso, tanto da finire in una rovinosa caduta. Dopo che i soccorritori lo avevano stabilizzato, ilche non ha mai perso conoscenza, appariva confuso, da questo è derivata la decisione di affidarlo all’elisoccorsoper l’immediato trasferimento all’ospedale pediatrico, dove è stato preso in carico dai sanitari per gli accertamenti del caso che, dopo qualche ora pare abbiano escluso gravi conseguenze.