Big di Sanremo candidati per rappresentare San Marino all’Eurovision

SanSong Contest 2025 (fino all’anno scorso noto come Una Voce Per San) è pronto a eleggere l’artista che porterà la Repubblica del Titano alla 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Basilea, in Svizzera, nelle date del 13, 15 e 17 maggio. L’evento andrà in scena sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti. La competizione sarà trasmessa su SanRtv, oltre che su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. A contendersi la vittoria saranno venti artisti, senza distinzione tra big ed emergenti, dato che la gara prevede un’unica categoria. Secondo fonti di AdnKronos, tra le oltre cinquanta candidature esaminate per gli otto posti assegnati dalla direzione artistica, guidata da Massimo Bonelli, potrebbero esserci anche alcuni nomi che hanno partecipato al recente Festival di2025.