Biathlon oro n6 per la Francia ai Mondiali di Lenzerheide | dominio nella staffetta femminile Italia settima

Leggi su Sportface.it

Un Mondiale che continua a incoronare la, quello che sta andando in scena per ilarriva un’altra prova maiuscola della formazione transalpina, che con il quartetto composto da Jeanmonnot, Michelon, Braisaz Bouchet e Simon conquista il sesto oro di questa competizione iridata. Gara che non è esistita, quantomeno per la lotta al primo gradino del podio, sostanzialmente già deciso dopo la prima frazione. Per tre quarti di prova si è andati vicini a vedere qualche sorpresa per l’argento e bronzo, ma alla fine Norvegia e Svezia nel finale riesconorimonta che vale gli altri due piazzamenti sul podio davanti all’Austria e all Germania. Sesta posizione per una comunque ottima Slovacchia che ha sognato la medaglia fino all’ultimo, mentreè l’protagonista di una prova abbastanza incolore con Auchentaller, Wierer, Comola e Carrara.