Biathlon, Norvegia d'oro nella staffetta maschile ai Mondiali. Italia quinta con rammarico

Ladei2025 diè della. Questa è la prima notizia della rassegna iridata, visto che il Team Norge è andato a interrompere un’egemonia della Francia che piaceva poco. Serviva una super prestazione al quartetto scandinavo e così è stato fin dalla prima frazione di Endre Stroemsheim (0+2), che ha iniziato la fuga.Tarjei Boe e Sturla Holm Laegreid hanno inserito le marce alte, il primo con un ultimo giro da paura (0+2) e l’altro con una precisione al poligono impressionante (0+0). Tutto apparecchiato per il fuoriclasse della squadra, Johannes Boe, che ha chiuso con lo zero al poligono, dando spettacolo non solo per le qualità tecniche, ma anche per il modo di festeggiare in pista. Lo scandinavo,sua ultima apparizione in una gara a squadre, ha portato a 23 il numero di titoliconquistati e a 28, eguagliando Ole Einar Bjørndalen, titoli olimpici e iridati.