Oasport.it - Biathlon, l’Italia chiude settima nella staffetta femminile dei Mondiali dominata dalla Francia

Arrivo in parata, con tanto di bandiera ed inchino al pubblico di Lenzerheide (Svizzera): la4×6 kmdei2025 diviene, che vince l’oro con ampio margine davanti alla Norvegia, d’argento, ed alla Svezia, di bronzo.piazza per.Velocità sugli sci e precisione al poligono: ladi Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon utilizza appena quattro ricariche e domina la gara in 1:07’26?5,ndo con distacchi siderali su tutte le rivali.Piazza d’onore per la Norvegia di Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Ragnhild Femsteinevik e Maren Kirkeeide, che centra l’argento con un ritardo di 1’04?2, gravata da un giro di penalità ed otto colpi ricaricati.Medagliere2025:dominatrice con sei ori, Italia sestaGradino più basso del podio per la Svezia di Anna Magnusson, Ella Halvaon, Hanna Oeberg ed Elvira Oeberg, checon il bronzo al collo con un ritardo di 1’44?5, a causa di una penalità e l’utilizzo di otto ricariche.