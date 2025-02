Oasport.it - Biathlon, Dorothea Wierer chiude in anticipo i Mondiali: niente mass start per l’azzurra

Titoli di coda perin questi2025 dia Lenzerheide (Svizzera). La campionessa altoatesina non sarà al via domani nella 12.5 kmfemminile, nell’ultimo giorno del programma della competizione iridata.Una decisione frutto della scarsa forma dell’atleta nostrana, fortemente debilitata nel corso di questa manifestazione. A causa di alcuni problemi di salute, infatti,era stata costretta a saltare la 10 km di inseguimento e la 15 km Individuale, format in cui in condizione avrebbe avuto ambizioni.ha cercato di recuperare in chiave staffetta, ma sia nella single-mixed che nella staffetta femminile odierna era chiaro che il serbatoio delle energie fosse praticamente vuoto. Per questo, si è deciso di non affrontare una prova impegnativa come quella della partenza dia, per recuperare in vista di quel che rimane della stagione di Coppa del Mondo.